Среди погибших - девочка-подросток.

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в освобожденном селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение жертв российской оккупации.

В Twitter Резников отметил, что оккупанты в очередной раз пренебрегли Женевской конвенцией, которая запрещает насилие над гражданскими.

"30 ноября в селе Правдине (Херсонская область) обнаружено массовое захоронение жертв российской оккупации: 7 мирных жителей, в том числе девочка-подросток. Они пренебрегли 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие над гражданским населением. Они просто убивают", - написал министр.

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Он напомнил, что только в деокупованій Харьковской области выявлено более 500 тел мирных жителей, в том числе детей. Поисковые работы еще продолжаются.

Массовое захоронение на Херсонщине: что известно

Раньше о массовом захоронении в Правдином сообщила американская газета The New York Times. По данным журналистов, погибшие были охранниками, которые до вторжения работали на одном из сельскохозяйственных предприятий. Их фамилии не называются. Кроме того, убита девочка-подросток.

Местные не сразу смогли похоронить убитых россиянами людей. Оккупанты разрешили ему похоронить охранников через пять недель после их гибели. Девочку похоронили отдельно.

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