Американские власти не знают, что делать с постпутинской РФ, полагают в Офисе президента.

Власти США пока не предоставят Украине оружие, которое может привести к быстрому разгрому армии России, поскольку не знают, что делать с построссийским миром.

У американской стороны нет концепции насчет того, что делать с постпутинской РФ, рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По его словам, США, соответственно, не могут осуществлять стратегическое планирование и поставлять нашей стране средства (поражения - Ред.) в том количестве, которое быстро развернет ситуацию, поскольку "не успеют придумать, что им делать".

"Что касается ATACMS (американская дальнобойная ракета - Ред.). Несмотря на запрос нашей страны, я скептик. Я не думаю, что американцы дадут до того, как они поймут, нужен ли им быстрый разгром российской армии, насколько быстрый разгром им нужен… они делают это не потому, что они злодеи, циники, сволочи и торгуют украинскими жизнями. Нет. По одной простой причине - они не знают, что делать с постпутинской Россией или построссийским миром…", - заявил Арестович.

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат говорил, что передача нашей стране ракет ATACMS могла бы стать сдерживающим фактором для России.

Военная помощь Украине от США - что нужно знать

Американские власти поддержали Украину в борьбе с РФ, в частности, предоставили высокоточное вооружение.

21 декабря Штаты объявили о новом пакете помощи украинскому государству на 1,85 миллиарда долларов. Позже СМИ узнали, что Штаты, в частности, предоставят Киеву высокоточные артснаряды, броневики и средства ночного видения.

Справка УНИАН. ATACMS (Army TACtical Missile System) - это баллистическая ракета малой дальности, которая есть на вооружении США. Эти ракеты производит компания Lockheed Martin. Максимальная дальность таких ракет составляет до 300 км.

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