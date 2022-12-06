Встреча с руководителями нефтегазовой промышленности созывается на четверг, 8 декабря 2022 года.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планирует провести онлайн-встречу с руководителями нефтегазовой промышленности страны. На ней обсудят возможность поддержки энергетической инфраструктуры Украины на фоне массированных ракетных ударов РФ.

Как сообщает Reuters, встреча созывается на четверг, 8 декабря 2022 года.

"Украинские энергетические мощности подвергаются агрессивным атакам, которые являются попыткой воспользоваться самыми низкими зимними температурами и самыми суровыми погодными условиями. Вместе мы можем помочь усилить устойчивость Украины", – говорится в письме заместителя министра энергетики США Дэвида Турка к руководителям нефтегазовой сферы, с которым ознакомилось издание.

Видео дня

Заседание организует Управление кибербезопасности, энергетической безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации США. Отмечается, что к онлайн-встрече могут присоединиться и члены Координационного совета нефтегазового сектора, насчитывающего 26 ассоциаций.

"Эта встреча является частью постоянного, проактивного взаимодействия Министерства энергетики с промышленностью с целью подтверждения того, что она готова обеспечивать стабильное и надежное энергоснабжение своих клиентов внутри государства, одновременно изучая сферы сотрудничества для поддержки наших партнеров за рубежом", – пояснили в пресс-службе Минэнерго США в комментарии Reuters.

Ситуация в украинской энергетике

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вследствие ракетной атаки РФ по Украине дефицит мощности в энергосистеме составляет 19% от прогнозного потребления. Он добавил, что дефицит будет сохраняться и в дальнейшем.

В "Укрэнерго" отметили, что в результате ракетной атаки больше всего пострадали Одесская и Киевская области. Для сохранения баланса в энергосистеме во всех регионах Украины были временно применены аварийные отключения потребителей.

Кроме того, из-за удара в Украине аварийно отключилась часть энергоблоков.

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