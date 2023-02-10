Во Львове "прилетов" не было.

В Золочевском районе Львовской области во время масштабного обстрела Украины ракета российских оккупантов упала возле автобусной остановки. К счастью, она не разорвалась.

Такой информацией поделился глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в официальном Telegram-канале. Он написал: "В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет".

Козицкий сообщил, что место падения ракеты оцепили. Патрульные корректируют движение транспортных средств. Машины, которые едут в Киев, направляют на трассу Тернополь — Львов — Рава-Русская через населенный пункт Великоселки.

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Одновременно с этим мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе "прилетов" не было. Он отметил удачную работу сил противовоздушной обороны.

Масштабный обстрел Украины 10 февраля

Примерно в 8:30 утра российские оккупанты запустили ракеты для ударов по территории нашей страны. В Киевской, Полтавской, Львовской, Хмельницкой и других областях работала ПВО.

К сожалению, были зафиксированы "прилеты" на объектах энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и других областях. Из-за этого в ряде регионов начали действовать аварийные отключения электричества.

В Харькове из-за удара оккупантов, который совершили примерно в 10:30 утра, ранения получили 7 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Над Киевом украинские защитники сбили 10 ракет. Обломки повредили электросети, автомобиль и частный дом.

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