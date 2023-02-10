Это привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Российские захватчики попали в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, длится 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины.

"К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении.

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Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - сказано в сообщении.

Ракетная атака России по Украине

Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня, 10 февраля, на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Утром 10 февраля в Украине снова объявлена воздушная тревога продолжается масштабная ракетная атака.

В связи с этим в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения электроснабжение.

В Черкасской области применены стабилизационные отключения электроэнергии.

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