Российские захватчики попали в несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram, длится 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины.
"К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.
"Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - сказано в сообщении.
Ракетная атака России по Украине
Как сообщал УНИАН, Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сегодня, 10 февраля, на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.
Утром 10 февраля в Украине снова объявлена воздушная тревога продолжается масштабная ракетная атака.
В связи с этим в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения электроснабжение.
В Черкасской области применены стабилизационные отключения электроэнергии.