Утром в пятницу, 10 февраля, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы.
"В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой! Верим в наших воинов", - сообщили в Киевской областной военной администрации.
Подтвердили работу противовоздушной обороны и в Киевской городской военной администрации.
Обновлено 10:37. Обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко: "Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!".
В КГВА уточнили, что обломки ракеты повредили два автомобиля, дом и электросети.
"Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, с утра 10 февраля во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за запусков ракет Россией.
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