Есть повреждения электросетей, сообщил мэр столицы.

Утром в пятницу, 10 февраля, над Киевом сбили 10 ракет.

"Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко со ссылкой на информацию сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

До этого Кличко писал, что в Голосеевском районе Киева упали обломки ракеты.

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По информации Киевской городской военной администрации, обломки ракеты повредили два автомобиля, дом и электросети.

Ракетный удар России 10 февраля - что известно

Как писал УНИАН, 10 февраля Россия совершила очередной массированный ракетный удар по Украине. А накануне ночью РФ атаковала украинские города иранскими дронами-комакадзе Shahed-136/131.

Сообщалось, что россияне ударили по критической инфраструктуре в Харькове. Предварительно, ранения получили семь человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

Также войска РФ ударили ракетами по Запорожью.

"Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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