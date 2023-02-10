Утром в пятницу, 10 февраля, над Киевом сбили 10 ракет.
"Есть повреждения электросетей. Пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением сетей", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко со ссылкой на информацию сил противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
До этого Кличко писал, что в Голосеевском районе Киева упали обломки ракеты.
По информации Киевской городской военной администрации, обломки ракеты повредили два автомобиля, дом и электросети.
Ракетный удар России 10 февраля - что известно
Как писал УНИАН, 10 февраля Россия совершила очередной массированный ракетный удар по Украине. А накануне ночью РФ атаковала украинские города иранскими дронами-комакадзе Shahed-136/131.
Сообщалось, что россияне ударили по критической инфраструктуре в Харькове. Предварительно, ранения получили семь человек, двое из них - в тяжелом состоянии.
Также войска РФ ударили ракетами по Запорожью.
"Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.