Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, вместе с другими подразделениями разгромили российских оккупантов и заняли вражеские позиции у Бахмута.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы 71-й ОЄБр в Facebook.
"Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно зашли десантники. Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. В общем, было уничтожено около десятка захватчиков", - указали защитники Украины.
Война в Украине: Бахмут
Как писал УНИАН, с августа 2022 года продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отражает атаки россиян.
9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.
В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.