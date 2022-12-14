Сообщается, что всего было уничтожено около десятка захватчиков.

Штурмовые группы 71-й отдельной егерской бригады, которая входит в состав Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, вместе с другими подразделениями разгромили российских оккупантов и заняли вражеские позиции у Бахмута.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 71-й ОЄБр в Facebook.

"Сначала укрепления оккупантов несколько раз накрывали артиллерийским и минометным огнем. Затем на вражеские позиции осторожно зашли десантники. Они и завершили окончательное сопротивление российских оккупантов. В общем, было уничтожено около десятка захватчиков", - указали защитники Украины.

Война в Украине: Бахмут

Как писал УНИАН, с августа 2022 года продолжаются тяжелые бои вокруг Бахмута. Украинская армия успешно удерживает свои позиции и отражает атаки россиян.

9 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация остается тяжелой на ключевых направлениях Донбасса – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В свою очередь капитан Нацгвардии Украины Петр Кузык сообщил, что оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: