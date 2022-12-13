Военный отметил, что украинские бойцы не отдадут Бахмут оккупантам.

Несмотря на морозы, украинские военные продолжают удерживать Бахмут Донецкой области. Наших военных донимает вражеская пехота, но украинские РСЗО отбили у оккупантов желание накапливать живую силу вокруг города.

Как заявил в эфире "Эспрессо" военнослужащий батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко, под Бахмутом "стабильно тяжело", и у врага есть определенные успехи. Однако скоро на украинские позиции подойдет подмога.

"Под Бахмутом стабильно тяжело, ребята держатся и держат Бахмут. Бахмут превратился уже в Сталинград. Не отдадим город, враг дальше не пройдет! Некоторые успехи у врага на востоке Бахмута есть, они пытаются взять город в кольцо. Но сейчас к нам идет большая подмога, поэтому через день-два мы отобьем все атаки противника, и выйдем снова на расстояние в 10 км от Бахмута", – подчеркнул Лысенко.

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По словам военного, город географически растянут, до центра и ключевых мест оккупантам еще далеко.

"На направлении Авдеевка – Донецк – Бахмут ничего радужного нет, но и критического тоже нет. Не смотря на мороз, в двух комплектах термобелья, ВСУ держат Бахмут. Нас донимает вражеская пехота, которая бестолково идет и дохнет. Наше РСЗО поработало и отбило у них желание накапливать живую силу возле Бахмута. Минус 150-200 оккупантов только на Бахмутском направлении", – отметил Лысенко.

Ситуация в Бахмуте: что известно

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны. По его словам, оккупация Бахмута нужна Путину для проведения новой волны мобилизации.

Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что за сутки оккупанты осуществляют более 200 обстрелов позиций ВСУ на Бахмутском направлении. Он отметил, что Бахмут остается главной точкой удара для врага.

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