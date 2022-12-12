По словам Жданова, попытки захватить Бахмут для оккупантов являются самоубийством, но Путину все равно, сколько россиян там погибнет.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае захвата украинского Бахмута оккупантами российская пропаганда подаст это, как "взятие" Берлина во времена Второй мировой войны.

Как он отметил во время эфира на своем YouTube-канале, оккупация Бахмута нужна Путину, для проведения новой волны мобилизации.

"Я думаю, что россияне понимают, что Бахмут для них – это тупик, но этого не понимают в Кремле. Путин утверждает, что все идет по плану и продолжает настаивать на победах. Ему нужна одна победа, и цена этого ему не важна. И если они возьмут этот город, в чем я сомневаюсь, то они покажут это, как "взятие" Берлина во время Второй мировой войны. Это будет фурор, на котором Путин попробует поднять моральный дух нации и запустить новую волну мобилизации, мол – вот они уже побеждают", – подчеркнул Жданов.

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По его словам, бои за Бахмут для оккупантов – это самоубийство, а потому мобилизованные россияне уже бегут с передовой.

"Российские военные и командиры уже все понимают. Наша разведка сообщает, что целые группы мобилизованных бегут с фронта и пишут отказы. Сейчас уже туда погнали генералов, чтобы агитировали россиян идти вперед. С военной точки зрения – это самоубийство. С другой точки зрения – Путину все равно, ликвидируют ли там сто тысяч мобилизованных. Это как Жуков брал Берлин – положил 200 тысяч, и по трупам Красная Армия перешла высоты. Тот же метод", – объяснил Жданов.

Бои за Бахмут

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Бахмут становится самым насыщенным районом по количеству артиллерии российских войск во всей зоне боевых действий.

Офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко подчеркнул, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии. Он добавил, что оккупанты на фронте несут значительные потери.

Ранее сообщалось, что в районе города Бахмут Донецкой области егеря Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины разгромили вражескую диверсионно-разведывательную группу. Подтверждена ликвидация двух противников.

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