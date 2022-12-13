По его словам, оккупанты понимают, что не возьмут город, но усиливают давление на украинские позиции.

В городе Бахмут Донецкой области идут очень тяжелые бои, оккупанты "кладут" невероятное количество личного состава.

"В Бахмуте идут очень тяжелые и динамичные бои... Людей (оккупанты – УНИАН) кладут невероятное количество. Для чего? Для того, чтобы взять Бахмут, что вряд ли им удастся. Они это понимают, однако давление сейчас очень сильное и оно усиливается", - рассказал капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык в эфире информационного телемарафона.

Бахмутская битва: что известно

Как сообщал УНИАН, бои вокруг Бахмута между Силами обороны Украины и российскими войсками продолжаются с августа.

Видео дня

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска продолжают попытки наступательных действий.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский, говоря о ситуации на фронте, отметил, что она остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В Генштабе ВСУ сообщали, что рашисты изменили тактику на Бахмутском направлении.

Полковник Жданов объяснил, зачем Путину Бахмут.

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