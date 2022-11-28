По словам представителя Восточной группировки войск, противник формирует меньшие группы и пытается просачиваться к нашим позициям.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается эпицентром главной битвы за Украину.

"На этом направлении враг действует агрессивнее всего. Он проводит атаки и огневые удары. В среднем враг наносит где-то 180-200 ударов в сутки из артиллерии. Противник и дальше пытается штурмовать наши позиции. Есть размытость почв, поэтому враг изменил тактику. Оккупанты не всегда могут использовать танки, бронетранспортеры или боевые машины пехоты", - пояснил Череватый для "Эспрессо".

По словам представителя Восточной группировки войск, противник формирует меньшие группы и пытается просачиваться к нашим позициям.

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"В условиях тумана осложняются действия ВСУ. Но украинские защитники находят варианты борьбы с врагом. ВСУ уничтожают врага используя беспилотники и другие средства. Армия РФ ежесуточно несет большие потери. Главное, что врагу не удается прорвать нашу линию обороны", - добавил Череватый.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Иностранная разведка отметила, что рашисты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Оккупанты стремятся захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

В Бахмуте в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Российское командование, по информации СМИ, хочет отправить на Донбасс женщин.