В Генштабе утверждают, что противник не достиг поставленных ранее стратегических целей.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал украинцев всеми силами бороться с российским оккупантом.

Об этом говорится в сообщении Залужного в официальном аккаунте в Facebook.

"Закончилась вторая эпоха героической обороны Украины от российского вторжения. Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны!", - говорится в сообщении.

По данным Залужного, силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты, и спасая тем самым сотни жизней.

"Спасибо Сухопутным войскам, УСН, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГНСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика", - говорится в сообщении.

Так, в Генштабе утверждают, что противник не достиг поставленных ранее стратегических целей.

"Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем! План действий прост: видишь, можешь - уничтожай! Не можешь - передай нам место нахождения врага!", - призвал Залужный украинцев.