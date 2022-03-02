Украина запросила мешки для тел российских солдат.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о продолжении переговоров с Красным Крестом по выполнению его миссии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время телемарафона.

Отвечая на вопрос о том, что российская власть не прилагает усилий, чтобы забирать тела своих погибших в Украине, и может ли Красный Крест присоединиться к процессу вывоза тел российских оккупантов, Верещук отметила: "Я не могу сказать, что Красный Крест сейчас каким-то образом присоединился".

"Я лишь констатирую факт, что мы обратились с письмом, они его получили. У меня сегодня был телефонный разговор с советником Жиллетт Флоранс. Мы обсудили вопрос и наш диалог завершился тем, что мы пока не имеем подтверждения того, что Красный Крест готов выполнить свою миссию", - подчеркнула Верещук.

В то же время украинская сторона готова к проведению соответствующих действий.

"Мы готовы. Мы запросили соответствующее оборудование или упаковку, мешки, в которые надо будет, так сказать, поместить тела русских солдат. Мы готовы с рефрижераторами. Мы готовы это сделать через ВЦА... Весь алгоритм проработан. Вопрос за Красным Крестом - когда они смогут нам в этом помочь", - подчеркнула представительница правительства.

Также отвечая на вопрос относительно позиции Красного Креста, который не слишком активно приобщается к возможности создания "зеленого коридора" для эвакуации населения из "горячих" точек Донбасса, Верещук, в частности, отметила, что завтра должно состояться заседание комитета ООН, где будет рассматриваться вопрос гуманитарных коридоров.

"Мы двигаем это дело. Но очень хотелось бы еще больше информационного фокуса к этому... Все должны сейчас подключиться и помочь нам создать гуманитарные коридоры", - сказала она.

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