Это очередной акт геноцида украинского народа, это умышленное попадание в гражданский объект, убежден заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Крупный логистический терминал "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района уже второй раз был под ударом россиян, сообщил заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов в эфире телемарафона "Единых новостей".

"Это не первое попадание именно в этот терминал "Новой почты". Первое было у нас в прошлом году. Это логистический большой терминал, который расположен недалеко от кольцевой дороги Харькова в сторону Киевщины. Этот район не был оккупирован. И если мы говорим о линии фронта, то на восток до нее около 130-140 километров, если на север, то там у нас 33-35 километров и уже граница с Белгородщиной. Поэтому и скорость приполета ракет соответствующая - меньше чем полминуты и ракеты упали, за считанные секунды после объявления тревоги", - сказал он.

Иванов подчеркнул, что это полностью гражданский терминал "Новой почты", который не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям или операциям.

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"Не буду делать вывод, намеренно ли именно в "Новую почту" они стреляли, была ли какая-то другая цель... но по моему мнению, это очередной акт геноцида украинского народа, это умышленное попадание в гражданский объект", - сказал он.

По словам, представителя ОВА, сейчас спасательная операция еще продолжается, поэтому выводы о количестве пострадавших от вчерашнего попадания ракет делать рано.

"Имеем 6-х погибших на данный момент. Их тела невозможно идентифицировать, поэтому задействованы ДНК-лаборатории. И имеем 16 пострадавших, из которых 8 - в состоянии сверхтяжелом и тяжелом, врачи прямо сейчас борются за жизнь для них. И еще 8 человек - в состоянии средней тяжести, также находятся в больницах ... продолжается идентификация тел. Поэтому не будем пока окончательных выводов делать относительно количества погибших", - сказал Иванов.

Удар по терминалу "Новой почты" - что известно

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, 16 получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

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