Городской голова показал последствия разрушений и уточнил данные о пострадавших.

Обнародованы новые снимки разрушенного почтового терминала "Новой Почты" под Харьковом, по которому армия РФ нанесла удар во время воздушной атаки на юг Украины 21 октября.

Мэр Харькова Игорь Терехов разместил соответствующие фото в своем Telegram, напоминая, что российская ракета убила ночью шестерых мирных людей. Также еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения.

"Они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Пострадавшие - жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет", - отметил городской голова.

Удар по терминалу "Новой почты" - какие последствия

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:15 военные России ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, 16 получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадавшими являются люди в возрасте от 19 до 42 лет. Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще 7 человек - в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Погибшие и раненые - это работники предприятия, которые находились внутри во время удара. Терминал компании работает 24 часа в сутки, там занимались сортировкой грузов, и утром посылки должны были вывозить грузовики.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

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