Вчера, 4 марта, Вооруженные Силы Украины уничтожили три российских штурмовики Су-25 и три вертолета.
Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
"Российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой. Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Таким образом, как отметили в ВСУ, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.
Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в течение 1 марта уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских оккупантов.