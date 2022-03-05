Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Вчера, 4 марта, Вооруженные Силы Украины уничтожили три российских штурмовики Су-25 и три вертолета.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Российские оккупанты потеряли три "грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них на Черниговщине, и один – под Волновахой. Кроме того, в свой последний полет сегодня отправились еще три вертолета российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Таким образом, как отметили в ВСУ, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Как сообщал УНИАН, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в течение 1 марта уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: