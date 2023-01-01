По словам спикера, у Россия еще имеется ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на Бахмутском направлении.

Оккупационные войска РФ после активных боевых действий на Бахмутском направлении требуют оперативной паузы, однако руководство России не позволит своей армии этого сделать.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он напомнил, что активные боевые действия вблизи Бахмута продолжаются более пяти месяцев. Все это время российские военные, которые неустанно штурмуют позиции ВСУ, нуждаются в паузе.

"Они, возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена это понимают. Но учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи Путина уже много лет поддерживают этот миф, что Путин никогда не отступает. Следовательно, они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", - пояснил Череватый.

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По словам спикера, Россия еще имеет ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на Бахмутском направлении. Сейчас оккупанты бросают на передовую завербованных заключенных, наемников из ЧВК и мобилизованных.

Бои под Бахмутом

Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области истощены, несут огромные потери и на них не обращают внимания.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что Бахмут как город больше не существует. По его словам определенные районы восстановлению не подлежат, а наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается.

В то же время, по данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

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