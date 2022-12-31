По оценке начальника ГУР, военная ситуация там не катастрофическая.

Бахмут как город больше не существует, определенные районы восстановлению не подлежат, а наступателный потенциал оккупантов не исчерпывается.

Как сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона, россияне там несут огромные потери.

"Военная ситуация там не катастрофическая. Если вас интересует мое впечатление, там катастрофа с самим городом... По моему разумению, он больше как город не существует. Определенные районы точно восстановлению не подлежат. Оккупанты абсолютно разрушили, сделали непригодным для жизни целый город", - сказал он.

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"Они (оккупанты - УНИАН) несут там огромные потери. В интернете вы, наверное, видели много роликов, поля трупов, когда труп на труп кладут, как мешок с песком - это реальная правда", - рассказал он.

Однако, отметил начальник ГУР, наступательный потенциал оккупантов не исчерпывается.

"Да, он не может иссякать. Они постоянно призывают новых людей. Они бросаются волнами. Волны идут: скосили - другая, следующая и так далее... Мобилизационный ресурс в России очень значительный. Они могут призывать людей еще очень долго", - добавил Буданов.

Ситуация под Бахмутом:

Российские оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить городок Бахмут. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер".

По данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

30 декабря 2022 года в ВСУ заявили, что под Бахмутом враг несет большие потери.

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