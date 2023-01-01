Россиянам не удается захватить Бахмут, отметил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Вооруженные силы Украины на восточном направлении оттесняются российских оккупантов и владеют инициативой.

Как рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, даже в районе Бахмута наши силы медленно, но уверено, оттесняют противника.

По его словам, россиянам не удается захватить Бахмут:

"Медленно, но уверенно наши войска на Донецком направлении каждый день оттесняют российских оккупантов. Даже несмотря на то, что российские оккупанты в районе Бахмута используют известную российскую тактику: "русские бабы еще нарожают". И частная военная компания "Вагнера", которая принадлежит террористу Пригожину, пробует совершить какую-то такую "победу" в районе Бахмута, города, который на карте российской агрессии, на карте военных действий стратегически сейчас ничего не решает".

И на новогодние праздники, к сожалению, война там не прекращается, отметил Ковалев.

"В районе Кременной, в районе Бахмута идут бои. Вооруженные силы Украины оттесняются российских оккупантов и владеют инициативой на этом направлении", - добавил он.

Потери России в Украине - данный Генштаба ВСУ на 1 января

Как писал УНИАН, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили около 106 тысяч 720 человек, из которых 760 - уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла: 3 тыс. 31 танк, 6 тыс. 84 боевых бронированных машин, 2 тыс. 21 артиллерийскую систему, 423 реактивные системы залпового огня, 213 средств противовоздушной обороны, 283 самолета, 269 вертолетов.