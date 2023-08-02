Новую модель беспилотника собирают в Украине из иностранных компонентов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают на эксплуатацию юбилейную 10-ю модель FPV-дрона.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в социальной сети Facebook. "Имеем небольшой юбилей. Держу в руках 10-ю модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины. Убедительные ТТХ (тактико-технические характеристики - Ред.) и новый масштаб производства. Главное - сохраненные жизни наших воинов", - сообщил чиновник.

Министр добавил, что необходимые процедуры сегодня завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины. Следующим шагом для начала эксплуатации станет выдача Резниковым приказа.

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"Этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень - производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах", - сообщил Резников.

Как подчеркнул министр, за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/к эксплуатации более 30 моделей БПЛА различных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.

"Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно произойдет унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность себя проявить", - добавил Резников.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. Формальности, которые раньше занимали до двух лет, теперь проводятся за считанные недели.

"Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя", - сообщил Резников.

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Как сообщал УНИАН, правительству Украины удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и техники. Это спровоцировало настоящий "бум производства дронов".

В марте 2023 года Кабмин дал старт массовому производству украинских дронов. Украина планирует наладить промышленное производство дронов. Пока Кабмин налаживает документальные нюансы, на фронте уже испытывают отечественные БПЛА.

В июне стало известно, что Министерство цифровой трансформации начинает подготовку еще 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов". В частности, планировалось обучить 7 тыс. 600 операторов управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще - две тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

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