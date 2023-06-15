Стартует второй этап проекта.

Министерство цифровой трансформации начинает подготовку еще 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов".

Как сообщил вице-премьер - министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, на первом этапе обучили 10 тысяч операторов дронов. Пилоты прошли как теоретическую, так и практическую подготовку. Большинство из них уже успешно выполняют боевые задачи на фронте.

"В чем инновационность второго этапа? Если до этого мы в основном учили управлять коптерами разведывательного класса, то теперь открываем новые категории - FPV-дроны и самолеты-бомберы. FPV - быстрые и маневренные, со снайперской точностью попадают в цель и уничтожают российскую технику на миллионы долларов. Самолеты-бомберы вроде украинского Аиста и польского FlyEye также демонстрируют отличные результаты - уничтожают оккупантов на всех участках фронта", - отметил Федоров.

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По его словам, на втором этапе планируется обучить 7 тыс. 600 операторов управлять обычными разведывательными коптерами Mavic/Matrice/Autel. А еще - две тысячи операторов FPV-дронов и 400 пилотов самолетов-бомберов.

"Продолжаем развивать подход, когда деньги ходят за военными. То есть боец может выбрать одну из 26 частных школ, а "Армия дронов" оплатит его обучение. Чтобы поддержать развитие школ, во время второго этапа сможем заплатить им вдвое большую сумму за обучение операторов. Так бизнес будет вкладывать средства в развитие и масштабирование. Хотим, чтобы развитие БПЛА не только в производстве, но и в обучении стало частью образовательной программы государства", - добавил министр.

Украинские дроны - последние новости

Как сообщал УНИАН, 24 марта Кабмин утвердил постановление, которое должно ускорить создание и поставку украинских дронов на фронт. Федоров сказал, что оно должно дать больше возможностей для разработчиков беспилотных летательных аппаратов.

На днях Минцифры объявило конкурс Drone Hackathon "Anti-Shahed". Ищут разработчика, который представит самый эффективный продукт по уничтожению дронов. Победителю обещают контракт на 1 миллион долларов.

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