Это может произойти в этом году, если ВСУ получат современные западные истребители F-16.

Американский генерал Марк Милли убежден, что деоккупация всех территорий Украины - не ближайшая перспектива. Военный эксперт полковник запаса Роман Свитан оценил достоверность такого прогноза.

"Если ближней перспективой оценивать летний период, летнюю кампанию-2023 — то да, Марк Милли однозначно прав. За одну кампанию мы однозначно все свои земли не освободим", - рассказал он интервью ТСН.иа

По словам Свитана, если Вооруженные Силы Украины получат современные западные истребители F-16 до осенне-зимней кампании, это увеличит шансы на скорое окончание войны.

Видео дня

"С помощью F-16 можем выполнить зачистку территории - горного Крыма, Донбасса, до конца этого года выйти на госграницу. Все будет зависеть от того, какое количество F-16 и какое вооружение для этих F-16 будет нам передаваться", — подытожил эксперт.

Когда закончится война - что сообщалось

Как ранее писал УНИАН, министр обороны Алексей Резников считает, что война в Украине может закончиться уже в этом году.

Глава ГУР Кирилл Буданов также неоднократно говорил, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится

Вас также могут заинтересовать новости: