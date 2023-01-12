По словам спикера, российские войска сосредоточились на Бахмутском направлении, чтобы полностью оккупировать Донбасс.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что сейчас в Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. На этом направлении враг несет большие потери. Россияне пытаются захватить город, чтобы продвинуться вглубь Донецкой области.

По его словам, россияне пытаются захватить город, чтобы продвинуться вглубь Донецкой области, пишет "РБК-Украина".

Череватый пояснил, что после боев и отступления ВСУ из Северодонецка и Лисичанска, захватчики планировали быстро пойти дальше. Однако уже в течение шести месяцев они не могут это сделать. Интервенты сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше и полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Видео дня

"В Соледаре сейчас идут тяжелые бои. Противник понесет большие потери-там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что командование пытается избрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения. Решение будет принято в ближайшие дни.

"То есть в войне допускаются различные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", - отметил Череватый.

По его мнению, Россия также пытается захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу "на земле" после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше - перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-то успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", - подытожил спикер.

Бои за Бахмут и Соледар

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что вся элита российской армии, которая пыталась захватить Бахмут, перекочевала под Соледар.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город, где уже несколько дней идут ожесточенные бои.

Maxar Technologies показала, как сейчас выглядят Соледар и Бахмут Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Вас также могут заинтересовать новости: