Заявления о том, что украинская группировка в Соледаре якобы в окружении, являются частью психологических операций врага.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупационным войскам не удастся окружить и захватить Соледар Донецкой области, где уже несколько дней идут ожесточенные бои.

В комментарии "24 каналу" Свитан отметил, что заявления о том, что украинская группировка в Соледаре якобы в окружении, являются частью психологических операций врага.

"Россияне последние несколько месяцев не могли найти поводов, чтобы оправдать мобилизацию в России. Не было никакой победы, поэтому оккупанты выбрали такой небольшой городок – Соледар. Поэтому, это больше информационная кампания, которая идет на российскую аудиторию", – пояснил эксперт.

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Он отметил, что за город идут бои. Россияне наступают на Соледар, но ВСУ их остановили.

"Россияне в Соледаре остановлены, ведутся бои. Линии фронта как таковой внутри города не существует. Поэтому определить что-то невозможно, пока не закончатся бои. ВСУ Соледар оставлять не собираются, ведь "за спиной" города красивый укрепрайон – река Бахмутка", – подчеркнул он.

Свитан добавил, что у россиян через несколько дней "пропадет боевой задор", и они "отточатся", использовав снаряды, которые для накопили для штурма города. Кроме того, по его мнению, оккупанты уперлись в соляные шахты и не могут продвинуться дальше. Он подчеркнул, что чем все закончится, мы увидим в ближайшие дни.

"Но все будет зависеть от решения украинского командования – удерживать оккупантов в Соледаре, отбросить их из города или удерживать рубеж реки и железной дороги в Соледаре", – резюмировал Свитан.

Битва за Соледар

Российские оккупанты бросили огромные усилия на штрум Соледара Донецкой области. Украинские бойцы мужественно держат город, нанося врагу серьезные потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в городе продолжаются тяжелые боевые действия, РФ вновь осуществила замену своих оккупационных подразделений. Враг также "увеличил количество "вагнеровцев".

Штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится ЧВК "Вагнер" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов. Отмечается, что ЧВК срочно нужны 25-30 тысяч новых наемников только для пополнения общих потерь.

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