Снимки Соледара были сделаны с разницей в несколько месяцев.

Maxar Technologies показала, как выглядят Соледар и Бахмут Донецкой области, где идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Чтобы сравнить масштабы разрушений, вызванных российской агрессией, компания опубликовала в Twitter спутниковые снимки Соледара 1 августа 2022 года и 10 января 2023 года.

"Дополнительные спутниковые снимки города Соледар, Украина, до (1 августа 2022) и после (10 января 2023), показывающие дома, школы и здания, уничтоженные в результате многомесячных боев и артиллерийских перестрелок", – говорится в сообщении.

Видео дня

На других снимках показаны разрушения домов в Соледаре.

Кроме того, в компании показали спутниковый снимок "тысяч воронок от бомб на полях и вдоль дорог" вокруг города Бахмут, который уже более полугода защищают украинские военные. Изображение датировано 7 января 2023 года.

Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Российские войска сосредоточили огромные силы на штурме Соледара Донецкой области. Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан считает, что российским оккупантам не удастся окружить и захватить город, где уже несколько дней идут ожесточенные бои.

Враг несет в районе Соледара серьезные потери. Отмечается, что штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов.

В то же время давление оккупантов на Бахмут существенно уменьшилось. Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец объяснил, что вся элита российской армии, пытавшаяся захватить Бахмут, перекочевала под Соледар.

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