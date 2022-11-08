Наступает решающий период войны в Украине.
Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил во время встречи с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - сказал Буданов.
В сообщении отмечается, что митрополит Епифаний отметил огромное значение национального единства и поблагодарил украинских защитников, которые приближают победу.
"Враг лютый и лукавый, поэтому пусть Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", - сказал он.
Митрополит наградил Буданова орденом святого великомученика Юрия Победителя, а также трое офицеров ГУР МО, которые были на встрече, получили ордена архистратига Михаила.
Война в Украине: прогноз Буданова
Как сообщал УНИАН, ранее Буданов выразил мнение, что зимой война стихнет, а весной Украина освободит свои территории.
Позже он спрогнозировал, что операция по деоккупации Херсона продлится до конца ноября.
Кроме того, он пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины вперед уже к концу 2022 года.
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