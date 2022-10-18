Глава украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение Вооруженных сил Украины вперед до конца 2022 года.
Такое заявление он сделал в интервью проекту "Орестократия".
По его словам, сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.
"Там сейчас идут самые ожесточенные боевые действия ... Ну а раскрывать планы, я думаю, это будет немножко некорректно. До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите. Освобождение Херсона? Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон", - отметил Буданов.
Напомним, как писал УНИАН, по словам Буданова боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.
Освобождение Херсонщины: что известно
ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.
Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.
В интервью УНИАН директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин отметил, что российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда. Он отметил, что россияне бросили подкрепление и десантников, но у них нет зимнего обмундирования и медикаментов.
15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.