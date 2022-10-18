По его словам, вполне возможно, что это будет Херсон.

Глава украинской разведки генерал-майор Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение Вооруженных сил Украины вперед до конца 2022 года.

Такое заявление он сделал в интервью проекту "Орестократия".

По его словам, сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

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"Там сейчас идут самые ожесточенные боевые действия ... Ну а раскрывать планы, я думаю, это будет немножко некорректно. До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите. Освобождение Херсона? Ну, я надеюсь, что это может быть Херсон", - отметил Буданов.

Напомним, как писал УНИАН, по словам Буданова боевые действия на территории Украины должны закончиться в конце весны - к лету 2023 года. Для начала ВСУ выйдут на границы Украины в 1991 году.

Освобождение Херсонщины: что известно

ВСУ в конце августа пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область и ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от захватчиков освободили более 1 170 квадратных километров земель.

Советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на Херсонском направлении у оккупантов наблюдается паника. Они уже бегут из Берислава и вывозят оттуда своих раненых. Он добавил, что вскоре РФ ждет новый котел, ведь продвижение ВСУ неизбежно.

В интервью УНИАН директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин отметил, что российские оккупанты и коллаборанты поняли, что Херсон они не удержат, поэтому начали уезжать оттуда. Он отметил, что россияне бросили подкрепление и десантников, но у них нет зимнего обмундирования и медикаментов.

15 октября президент Владимир Зеленский рассказал, что очень тяжелая ситуация сохраняется на Донбассе. Тяжелее всего украинским воинам на Бахмутском направлении. Глава государства подчеркнул, что защитники Украины держат позиции.

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