По словам руководителя разведки Украины, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения.

Операция по освобождению Херсона продлится до конца ноября, прогнозирует руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Об этом он сказал в опубликованном сегодня интервью изданию The Drive, отвечая на вопрос, сколько времени понадобится Украине, чтобы отвоевать Херсон.

По словам руководителя разведки, сейчас в Херсоне находятся наиболее подготовленные и боеспособные российские подразделения. Большая часть из них - это военно-десантные войска РФ, российские силы специального назначения и морская пехота, то есть самые боеспособные подразделения, которые есть у России.

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"Эти подразделения составляют костяк группировки, который также усиливается мобилизованным составом", - отметил Буданов.

По его информации, боевая составляющая российских войск на Херсонском направлении – примерно 40 тысяч военных.

Комментируя возможность окружить войска врага в Херсоне, Буданов сказал, что это именно то, что ВСУ пытаются сделать.

"Но внешне они (оккупанты – УНИАН) противостоят. Они пытаются помешать нашему движению вперед, и вы должны понимать, что бои идут ежедневно", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ: освобождение Херсона

По мере приближения украинских вооруженных сил к оккупированному Херсону россияне начали проводить эвакуацию. По словам главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, сейчас в городе больше оккупантов, чем гражданского населения. Луговая также рассказала, что враг заминировал большинство объектов инфраструктуры в Херсоне и не собирается просто сдавать город.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россияне проводят информационную операцию о якобы "побеге" из города, чтобы заставить Украину перебросить туда войска с других направлений.

Между тем враг переформатирует свои подразделения и готовится к уличным боям. Сообщалось, что оккупанты пытаются создать линию обороны.

Кроме этого, российские оккупанты могут попробовать взорвать плотину Каховской ГЭС и переложить ответственность за последствия этой техногенной катастрофы на Украину. По словам Владимира Зеленского, под угрозой затопления могут оказаться более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что подрывом дамбы Каховской гидроэлектростанции россияне могут прикрыть свое отступление и помешать украинским войскам передвигаться вглубь Херсонской области.

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