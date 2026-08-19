'Никто другой так не делает': немецкого производителя дронов для Украины хотели отравить 'Новичком'

Немецкие силовики предупредили Туманна о конкретной угрозе накануне Рождества 2025 года, после чего бизнесмен стал жить под охраной.

Главу немецкой оружейной компании Donaustahl Штефана Туманна, которая поставляет Украине боевые дроны, вероятно, планировали убить с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Немецкие силовики предупредили предпринимателя об угрозе в конце 2025 года, пишет BILD.

О подготовке покушения на Туманна первым сообщило немецкое издание Die Zeit. По данным журналистов, за предпринимателем следили агенты, которые якобы должны были подготовить его убийство.

Немецкие правоохранители сообщили Туманну о конкретной угрозе незадолго до Рождества 2025 года. С тех пор 39-летний бизнесмен находится под постоянной охраной и регулярно меняет место жительства.

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"Никто другой так не поступает"

Депутат Бундестага от ХДС Бастиан Эрнст заявил в документальном фильме RTL, что, по имеющейся у него информации, для покушения планировали использовать именно "Новичок":

"Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что это должно было произойти с использованием "Новичка". Никто другой так не поступает".

По словам Эрнста, это позволяет предположить причастность России, хотя непосредственно доказать, кто именно стоял за подготовкой покушения, пока невозможно.

"Новичок" – группа чрезвычайно токсичных нервно-паралитических веществ, которые связывают с российской программой химического оружия. Ранее вещества этой группы использовались при покушениях на российских оппозиционеров и перебежчиков.

"Совершенно личная война"

Туманн заявил в интервью RTL и Stern, что воспринимает ситуацию как непосредственную угрозу собственной жизни:

"Я стал одной из самых больших угроз для режима Путина в Европе".

По словам предпринимателя, война России против Украины превратилась для него в "совершенно личную войну", а противостояние он воспринимает как "дуэль за мою жизнь" с российской военной разведкой.

Из-за угрозы Туманн уже подготовил завещание, оформил документы о донорстве органов и распоряжение на случай тяжкой болезни.

Что предшествовало

Туманн – не единственный руководитель немецкой оборонной компании, которого связывали с потенциальной российской угрозой.

Ранее сообщалось о подготовке покушения на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. В июле 2024 года американские и немецкие СМИ писали, что за планом его убийства могла стоять Россия. Компания Rheinmetall, как и Donaustahl, участвует в поставках вооружения Украине.

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