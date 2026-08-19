'Никто другой так не делает': немецкого производителя дронов для Украины хотели отравить 'Новичком'

Главу немецкой оружейной компании Donaustahl Штефана Туманна, которая поставляет Украине боевые дроны, вероятно, планировали убить с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Немецкие силовики предупредили предпринимателя об угрозе в конце 2025 года, пишет BILD.
О подготовке покушения на Туманна первым сообщило немецкое издание Die Zeit. По данным журналистов, за предпринимателем следили агенты, которые якобы должны были подготовить его убийство.
Немецкие правоохранители сообщили Туманну о конкретной угрозе незадолго до Рождества 2025 года. С тех пор 39-летний бизнесмен находится под постоянной охраной и регулярно меняет место жительства.
"Никто другой так не поступает"
Депутат Бундестага от ХДС Бастиан Эрнст заявил в документальном фильме RTL, что, по имеющейся у него информации, для покушения планировали использовать именно "Новичок":
"Имеющаяся у нас информация ясно показывает, что это должно было произойти с использованием "Новичка". Никто другой так не поступает".
По словам Эрнста, это позволяет предположить причастность России, хотя непосредственно доказать, кто именно стоял за подготовкой покушения, пока невозможно.
"Новичок" – группа чрезвычайно токсичных нервно-паралитических веществ, которые связывают с российской программой химического оружия. Ранее вещества этой группы использовались при покушениях на российских оппозиционеров и перебежчиков.
"Совершенно личная война"
Туманн заявил в интервью RTL и Stern, что воспринимает ситуацию как непосредственную угрозу собственной жизни:
"Я стал одной из самых больших угроз для режима Путина в Европе".
По словам предпринимателя, война России против Украины превратилась для него в "совершенно личную войну", а противостояние он воспринимает как "дуэль за мою жизнь" с российской военной разведкой.
Из-за угрозы Туманн уже подготовил завещание, оформил документы о донорстве органов и распоряжение на случай тяжкой болезни.
Что предшествовало
Туманн – не единственный руководитель немецкой оборонной компании, которого связывали с потенциальной российской угрозой.
Ранее сообщалось о подготовке покушения на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. В июле 2024 года американские и немецкие СМИ писали, что за планом его убийства могла стоять Россия. Компания Rheinmetall, как и Donaustahl, участвует в поставках вооружения Украине.