Гибель российского оккупанта подтвердилась с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Во время боев в Украине ликвидирован сотрудник пресс-службы Минобороны РФ полковник Владимир Иванов.

Как пишет "Медиазона", первым о его смерти сообщил российский пропагандист ВГТРК Евгений Поддубный, который вышел на акцию "Бессмертный полк" 9 мая с портретом Иванова.

Позже гибель полковника подтвердилась с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных.

Согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов был уничтожен ВСУ 25 марта, его смерть официально подтвердили спустя пять дней, 30 марта 2022 года.

"Нотариус, оформлявший наследственное дело, указал адрес проживания погибшего — Москва, ул. Знаменка, 19. Это главное здание Министерства обороны, оно же — воинская часть 66524", - говорится в сообщении СМИ.

Согласно утечкам из российских баз данных, Владимир Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

Министерство обороны России публично не подтверждало гибель сотрудника пресс-службы.

"Володя любил службу и гордился тем, что он русский офицер, всегда немного стеснялся своего гражданского образования, он учился на философском факультете и поступил на службу после военной кафедры. Ни у кого язык не повернется назвать его "пиджаком"", - написал Поддубный.

О сотруднике пресс-службы с таким именем писал и "Миротворец", собирающий данные о российских военных, наемниках и деятелях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Российский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию российской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии. <...> Сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Непосредственно причастен к ведению МО РФ информационной войны против Украины", - сообщал "Миротворец".

Ранее, как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины ликвидировали очередного командира российских оккупантов — подполковника Александра Досягаева. Он возглавлял десантно-штурмовой батальон 104 десантно-штурмового полка.

Напомним, в начале мая разведка США сообщала о 8-10 убитых российских генералах в Украине. Это приблизительные данные, и с тех пор число успело вырасти. Во вторник, 24 мая, стало известно, что ВСУ ликвидировали генерал-майора Канамата Боташева, который выполнял боевое задание на самолете Су-25.

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