По информации ведомства, сейчас в Луганской области территория буквально переходит из рук в руки каждый день.

Спикер Пентагона Джон Кирби отреагировал на заявления главы минобороны РФ Сергея Шойгу о якобы скором полном захвате Луганской области.

Об этом шла речь на его брифинге.

Так, на вопрос журналиста о том, есть ли у Пентагона какое-то общее представление о том, какая часть Украины сейчас контролируется Россией и что это значит, Кирби указал, что у него нет процентной оценки.

"И я не уверен, что это будет какая-то полезная метрика, потому что территория буквально переходит из рук в руки каждый божий день", - отметил он.

Что касается заявлений российского министра, Кирби напомнил о провале россиян под Харьковом.

"Например, две недели назад, если бы вы спросили меня о Харькове… Хотя мы никогда не считали, что русские удерживали Харьков, они окружали и окружали Харьков. Был только небольшой коридор к юго-востоку от города, через который украинцы могли продолжать снабжать себя. А теперь они буквально оттеснили русских далеко от Харькова вплоть до границы с Беларусью и с Россией. А затем еще на восток, далеко в северный регион Донбасса", - отметил он.

Как писал УНИАН, днем ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что российские оккупационные войска почти завершили операцию по "освобождению" так называемой "ЛНР".

"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции "Луганской и Донецкой народных республик" продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению "освобождение" "Луганской народной республики" – заявил он.

По информации главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, сейчас под контролем Украины осталось до 10% Луганской области.

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