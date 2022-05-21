Всего найдено шесть тел.

В Золочевском районе Харьковской области нашли захоронение русских солдат.

Об этом сообщает начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

В полицию поступили сообщения о найденных могилах на разных улицах. На них не было никаких знаков, лишь самодельные кресты.

"Нам пришлось выкопать эти могилы - для установления лиц и их передачи в соответствии с международными процедурами. Русские не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них - подполковник Герасимов В.С.", - сообщил Болвинов.

Оказалось, что тела оккупантов захоронили местные, потому что это "по-православному".

Ранее сообщалось, что на Киевщине нашли еще одно массовое захоронение, среди убитых - гражданин Чехии.

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