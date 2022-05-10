Отмечается, что это необычно большое число для современной армии.

Украина уничтожила от "восьми до десяти" российских генералов во время продолжающихся военных действий в стране.

Об этом заявил во вторник, 10 мая, сенатскому комитету по вооруженным силам генерал-лейтенант Скотт Беррье, глава Разведывательного управления Министерства обороны США, сообщает CNN.

Отмечается, что это необычно большое число для современной армии, и намного превышает количество американских генералов, погибших за 20 лет конфликта в Афганистане.

Некоторые официальные лица США объясняют эту нетипично высокую цифру отчасти разведывательной поддержкой, оказываемой Соединенными Штатами, в то время как другие полагают, что это связано с тем, что российские генералы вынуждены действовать в зоне конфликта в гораздо более наступательном ключе, чтобы мотивировать свои войска.

"Тот факт, что Россия теряет всех этих генералов, указывает на то, что эти генералы должны идти вперед, чтобы обеспечить выполнение своих приказов?" - спросил сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон.

"Да", - сказал Беррье.

Он отметил, что Украина лучше подготовлена в вопросе мотивации своих бойцов: "Я думаю, что украинцы хорошо подготовлены в плане мужества и того, как они защищают свою нацию. Я не уверен, что российские солдаты из отдаленных российских военных округов действительно это понимают".

Ранее общественный активист и волонтер Юрий Касьянов отметил, что в Кремле рассматривают российских генералов как "пушечное мясо", они часто попадают в зону боевых действий для повышения боевого духа оккупантов. Он объяснил, что РФ безуспешно пытается защитить свои штабы на территории Украины, но благодаря украинской разведке и "мотивации уничтожать врага" ни один вражеский генерал не может быть полностью уверен в своей безопасности. Враг, по его словам, с первых дней войны недооценивал возможностей Вооруженных Сил Украины, что также является одной из причин больших потерь в среде генералитета.

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