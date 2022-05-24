ВСУ на Луганщине сбили российский истребитель Су-25, задание на котором выполнял генерал-майор ВВС РФ.

В небе над Украиной в Луганской области украинские ВС сбили истребитель. В результате - погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на трех бывших подчиненных российского оккупанта.

По их словам, они поддерживали связь с Боташевым после окончания службы. На общение с журналистами экс-подчиненные генерала согласились на условиях анонимности из соображений личной безопасности.

Один из них подтвердил, что в Украине Боташев выполнял задание именно на Су-25.

В одном из российских телеграмм-каналов участник сообщил о гибели Баташева: "Погиб Канамат. Район Попасной, 8:25... Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты – ред.), второй – бомбы... Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и... Все".

Администратор удалил комментарий, но другие участники продолжили обсуждение.

Отметим, что Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка.

Предполагают, что его участие в воздушных боях может свидетельствовать о том, насколько сложные задачи Кремль ставит перед военными пилотами РФ в Украине, или же о нехватке высококлассных пилотов в армии оккупантов.

Сообщается, что Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого специалиста занимает 10-12 лет и стоит примерно 8 миллионов долларов.

На российских военных форумах можно встретить утверждения, что статус летчика-снайпера служит не столько показателем мастерства, как данью заслугам, и чем чаще его дают не тем, кто метко стреляет, а тем, у кого большие звезды на погонах.

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 на Украине, непонятно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".

СМИ направили запрос в минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию о возможной гибели Боташева.

Кто такой генерал-майор Боташев

Известно, что Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушения истребителя Су-27 под Петрозаводском. Генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам, на котором не имел.

В полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Истребитель сорвался и разбился, пилоты катапультировались.

Тогда выяснилось, что у Боташева было аналогичное должностное нарушение – в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.

Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к 4 годам условно и штрафу в 5 млн рублей.

Потери ВВС РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 мая генштаб Украины сообщил, что в небе над Луганской областью сбили российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться.

Из открытых источников журналистам ВВС стало известно о гибели на Украине известно по меньшей мере 31 российского военного летчика: "Это чувствительные потери для Военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше".

Отметим, по данным Генштаба Украины с 24 февраля ВСУ сбили уже 205 российских военных самолетов и 170 вертолетов.

Минобороны РФ не комментирует эти цифры и с конца марта не обновляет сведения о своих потерях.

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