Сообщается, что характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов.

В оккупированном Россией Крыму в Севастополе раздалась стрельба.

Как сообщает "Крым. Реалии", в районе Стрелецкой бухты после 11:40 31 мая началась беспорядочная стрельба из стрелкового оружия.

"Стрельба началась внезапно, с перерывами. Характер очередей походил на действия при сбивании воздушных объектов", - говорится в сообщении.

Напоминается, что на берегах Стрелецкой бухты расположены несколько российских воинских частей, а в ее акватории - место стоянки российских кораблей.

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Напомним, 29 мая в Севастополе тоже было неспокойно, там прогремел громкий взрыв. Сообщалось, что взрыв был мощным, его слышали во всех районах города, "хлопок" произошел в 19:11.

Также недавно Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщило, что Россия пытается замаскировать незаконно сооруженный Керченский мост с помощью дымовой завесы. Отмечалось, что 24 мая 2023 года Россия провела учения по безопасности у Крымского моста, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем РФ. Эти учения включали "создание дымовой завесы", которая частично маскировала мост.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко недавно заявил, что на юге Украины сконцентрировано примерно 150 тысяч личного состава армии РФ. По его прогнозу, во время контрнаступления ВСУ часть из них будет бежать на оккупированную Донетчину, остальные - в Крым, откуда они должны сбежать до того, как будет разрушен Крымский мост.

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