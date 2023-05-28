Эксперт прогнозирует, что после бегства оккупантов с юга Украины в Крыму будет сконцентрировано более 100 тысяч российских военных.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что на юге Украины сконцентрировано примерно 150 тысяч личного состава армии РФ. Во время контрнаступления ВСУ часть из них будет бежать на оккупированную Донетчину, остальные – в Крым, откуда они должны сбежать до того, как будет разрушен Крымский мост.

Как отметил Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ, после бегства оккупантов с юга в Крыму будет сконцентрировано более 100 тысяч российских военных. И чтобы уничтожить такую группировку врага, понадобится долгая и методичная работа соответствующих средств огневого поражения.

"Это займет очень много времени, и это потребует очень много ресурсов. Но в принципе, это выполнимо. Но есть и выбор. Они просто могут покинуть полуостров Крым. Пока у них есть такая возможность – Крымский мост", – сказал Коваленко.

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По его словам, российским военным, которые будут находиться в оккупированном Крыму, можно поставить ультиматум: они выходят с территории полуострова в течение 2-3 недель, в противном случае – будут ликвидированы или попадут в плен. Если они не воспользуются этим предложением, можно начинать работу по уничтожению переправы.

"Но с другой стороны, у этого сценария есть серьезный минус. Если будет произнесен такой ультиматум, то за этот же период времени, который будет предоставлен для того, чтобы покинуть полуостров оккупантам, они могут усилить противовоздушную оборону моста. Значительно сконцентрировать, максимально насытить эшелонированной ПВО данную местность и, в принципе, будет сложнее его поразить. Поэтому здесь есть свои плюсы и свои минусы", – резюмировал Коваленко.

Каким будет освобождение Крыма: прогнозы

Военный эксперт Петр Черник считает, что украинские защитники могут освободить оккупированный Крым и без проведения сухопутной операции. По его словам, ВСУ могут за несколько недель уничтожить логистику и инфраструктуру оккупантов на полуострове, после чего – спокойно зайти в Крым.

Некоторые эксперты утверждают, что операция не пройдет без уничтожения Крымского моста. В свою очередь, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Украина должна не только разрушить Крымский мост, но и создать для оккупантов морскую блокаду.

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