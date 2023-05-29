Местные гауляйтеры не спешат хвастаться работой ПВО.

Во временно оккупированном Крыма опять "тревожно". Прогремел громкий взрыв в Севастополе.

По информации местных пабликов, взрыв был мощным, его слышали во всех районах города. "Хлопок" произошел в 19:11. Пока гауляйтеры взрыв никак не комментируют, хотя обычно очень оперативно хвастаются работой ПВО.

Крым готовится к возвращению домой

Разговоры о приближении деоккупации полуострова идут уже не первый месяц. По словам президента Владимира Зеленского, освобождение Крыма является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов убежден, что события в Крыма во время освобождения от российских оккупантов будут происходить аналогично с теми, что и на других оккупированных территориях: пророссийский контингент сразу же уедет.

Обновлено о 19:40. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже заявил, что взрывы связаны со стрельбами.

"На Северном молу, на Южном и в бухте Казачья флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", - заявил он.

В городе все спокойно.

В ОК "Юг" заявили, что гражданам Российской Федерации, привыкшим жить и отдыхать во временно оккупированном Крыму, стоит привыкать к звукам воздушной тревоги.

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