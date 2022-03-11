В состав вооруженных сил РФ готовы брать даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

В Ростовской области заключенным предлагают присоединиться к оккупационным войскам.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"При острой необходимости в пополнении подразделений вооруженных сил РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок, в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию. В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы", - информирует Генштаб.

Русско-украинская война

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях.

В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

В связи со значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ.

Также отмечается, что на Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне украинских военных и заставили корабли оккупантов вернуться на военно-морские базы и пункты базирования.

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