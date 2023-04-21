Стефанчук пояснил, что у Украины нет достаточно денег для этого.

Возврат дополнительных выплат в размере 30 тысяч гривень украинским защитникам обойдется Украине в 180 миллиардов гривень в год.

В связи с этим глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Укринформу" заявил, что сейчас дополнительные выплаты больше всего нужны военным на передовой.

"Любая инициатива, которую все поддерживают, должна иметь под собой финансовое обоснование, должен быть финансовый источник удовлетворения этой потребности. Когда вносится поправка, которая будет стоить украинскому бюджету 180 миллиардов гривен в год, а при этом источником покрытия предусмотрено всего 2% от этой потребности, нужно понимать, что эти деньги где-то надо найти. Откуда их брать? Сегодня дыра в 180 миллиардов в государственном бюджете, как по мне, – это безответственное отношение к тому, как мы должны финансово поддерживать нашу победу", - пояснил он.

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По словам Стефанчука, перед заседанием, на котором поддержали поправку о возврате дополнительных выплат, он провел встречу со всеми лидерами фракций и групп, представителями Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Силовики объясняли народным депутатам, почему нынешняя логика выплат правильная, "но получилось, как получилось". Глава ВР отметил, что сейчас уже наработаны некоторые решения по этой инициативе, но детали называть он отказался.

"Я бы очень хотел, чтобы каждый народный депутат или другой субъект законодательной инициативы, когда вносит законопроекты, в первую очередь, думал, где взять деньги, и как это повлияет на финансирование нашей победы. Это сложный вопрос, но, я думаю, что мы обязательно найдем на него ответ", – подытожил спикер парламента.

Дополнительные выплаты военным

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в Украине изменили порядок выплат премий военным. В частности, выплаты зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. Так, надбавку в 100 тысяч гривен будут выплачивать бойцам на передовой, а 30 тысяч - тем, кто работает на фронте, но не участвует в боях, а также те, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи.

10 апреля парламент принял решение о возвращении военным доплату в 30 тыс. грн. Деньги предлагалось получить путем экономии на сокращенных зарплатах для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако уже 11 апреля в Верховную Раду внесли постановление, которое блокирует эту поправку.

"Я хочу увидеть от него (Разумкова – ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И, если соответствующие источники есть, если они найдутся, бесспорно, обязательно мы поддержим", - заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, объясняя, что поправка еще не гарантирует возврат выплат.

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