Отмечается, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат.

В Генштабе призвали прекратить "заниматься популизмом" по вопросам доплат военнослужащим.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Общество обсуждает достаточно чувствительный вопрос, а именно: решение парламента вернуть дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере 30-ти тысяч гривень. Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивированным. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины - дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников", - говорится в сообщении.

Напоминается, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение начисляется в зависимости от районов боевых действий и сложности задач, которые выполняют бойцы.

Следовательно, выплаты в 100 тысяч гривен в месяц по-прежнему сохранены защитникам, воюющим непосредственно на переднем крае, 30 тысяч грн выплачивается военным, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником пропорционально времени выполнения, а также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задания.

В то же время, если военнослужащие находятся вне зоны боевых действий, в тылу, то дополнительные боевые выплаты им не начисляются.

"Вместе с тем, с 1 февраля 2023 года всем военнослужащим минимальный размер денежного обеспечения был повышен до 20100 гривень. Убеждены, что в Вооруженных силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальной напряженности в боевых подразделениях и с уважением относиться к тем воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем. Просим прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне нашего государства", - призвали в Генштабе.

Выплаты военным - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля порядок выплат премий военным был изменен. Новый порядок предусматривал, что выплаты зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения ими боевых или специальных задач. В частности, надбавку в 100 тысяч гривень будут выплачивать всем, кто выполняет боевые задачи на передовой, а 30 тысяч будут получать те, кто работает на фронте, но не участвует в боях, а также те, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений противника, независимо от района выполнения задачи.

10 апреля Верховная Рада приняла решение о возвращении военным доплату в 30 тыс. грн. Однако, это решение предусматривает возврат надбавки защитникам путем экономии на сокращенных зарплатах для госслужащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

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