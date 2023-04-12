11 апреля 2023 года в Верховную Раду внесли постановление, блокирующее возврат доплат в 30 тысяч гривень военнослужащим, полицейским и должностным лицам службы гражданской защиты.

Поправка, проголосованная в Верховной Раде по возврату надбавок военным, не гарантирует проведение выплат.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, в поправке Дмитрия Разумкова к законопроекту N8312 предлагается увеличить расходы на выплаты военным без фактического источника, за счет чего это удастся сделать.

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"Он предусмотрел расходы бюджета на 154 миллиарда, а компенсаторы за счет сокращения заработных плат госслужащим до 67 тысяч гривень он насчитывает лишь 2 с половиной миллиарда. 154 и 2,5. Вы понимаете, что это сумасшедшая разница между этими средствами. 98% от того, что он предложил, необходимо где-то взять", - подчеркнул Гетманцев и добавил, что выплаты военным вернут, если найдут, где взять деньги.

"Я хочу увидеть от него (Разумкова – ред.) расчеты. И хочу увидеть от министра финансов также расчеты по выполнению этой поправки. И, если соответствующие источники есть, если они найдутся, бесспорно, обязательно мы поддержим", – сказал Гетманцев.

30 тысяч гривен для военных

10 апреля 2023 г. Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривень. Речь идет о законопроекте №8312.

Как объяснял нардеп Железняк, надбавку защитникам планируют таким образом вернуть за счет сокращения зарплат госслужащим и сотрудникам государственных предприятий. Чтобы возврат надбавок сработал, нужно будет менять бюджет, так как предусмотренное сокращение зарплат не покроет все расходы, ведь Украина ежедневно на выплаты военным тратит 2,7 миллиарда гривен.

11 апреля 2023 года в Верховную Раду внесли постановление, которое блокирует возврат доплат в 30 тысяч гривень военнослужащим, полицейским и должностным лицам службы гражданской защиты. "Пока это постановление не будет рассмотрено в зале, спикер не имеет права подписать закон. А это в ближайшие недели не состоится из - за графика заседания Рады", - отметил народный депутат Ярослав Железняк.

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