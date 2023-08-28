По словам представителя президента, мобилизация происходит плановом режиме, как и с первых дней войны.

Представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине пока нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации.

В эфире телемарафона он отметил, что в Украине по состоянию на сегодня действует всеобщая мобилизация.

"Это означает, что все военнообязанные могут быть мобилизованы в случае необходимости пополнения наших Сил безопасности и обороны в соответствующих военно-учетных специальностях, которыми обладают те или иные военнообязанные", - отметил депутат.

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Вениславский отметил, что с первых дней войны в Украине происходят плановые мобилизационные мероприятия.

"Территориальные центры комплектования и социальной поддержки вручают повестки для тех военнообязанных, военно-учетные специальности которых нужны на фронте, на передовой линии", - сказал он.

Кроме того, добавил парламентарий, война неизбежно приводит к потерям - это раненые и погибшие военнослужащие, и эти потери также необходимо пополнять.

"Соответственно, территориальные центры продолжают комплектовать те воинские подразделения, которые понесли потери", - отметил Вениславский.

Также, отметил он, происходит и формирование новых военных подразделений, которые необходимо обеспечивать военнослужащими.

"В Украине на данный момент каких-то необходимых предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации нет. Все происходит в том плановом режиме, как это происходило с первых дней войны", - сказал депутат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, планирует ли вводить изменения в процессе мобилизации украинцев, в частности, по увеличение количества мобилизованных. Он заявил: "Скажу откровенно: военные ко мне с этим обратились. Чтобы дать возможность больше мобилизовывать".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что несмотря на призыв военного командования к президенту Украины разрешить мобилизовывать больше людей на войну, изменений в мобилизации не произойдет.

В то же время он не отрицает, что дополнительный призыв может состояться, но в соответствии с утвержденными 24 февраля 2022 года нормами.

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