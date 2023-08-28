Он отметил, что Украина несет "безумные потери".

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш прогнозирует, что большинство мужчин, которые находятся в тылу, будут так или иначе вовлечены в армию. Он уверен, что воевать будет каждый.

"Надо быть готовым к тому, что большинство мужчин, которые находятся сейчас на условно безопасной территории, будут вовлечены в армию. В том или ином виде. Воевать будут все мужчины – если нет, то тогда мы проигрываем... Прошу всех относиться к войне серьезно, и, к сожалению, эта война уже коснулась всех. Хочу, чтобы все поняли, что ваша очередь воевать придет, только так мы сможем победить", – рассказал Матяш в программе "Час: Online".

Военный убежден, что эта война – надолго. Он отметил, что Украина несет "безумные потери", и победа будет стоить нам "большого количества человеческих жизней".

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"Это будет стоить нам безумных средств, и все равно эта война будет завершаться не поражением России, а переговорами", – резюмировал Матяш.

Война в Украине: важные новости

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что война РФ против Украины может закончиться так же быстро и в один момент, как и началась. По его словам, после того, как украинские войска выйдут к админгранице с временно оккупированным Крымом, события будут развиваться иначе.

Тем временем в Украине активно обсуждают возможность усиления мобилизационных мероприятий после заявления президента Зеленского о том, что с такой просьбой к нему обратились военные. Представитель президента в Верховной Раде Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что в Украине – всеобщая мобилизация и ТЦК комплектуют подразделения, которые несут потери. Но на сегодня нет предпосылок для увеличения количества военнообязанных для их мобилизации.

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