В создании реестра убытков принимают участие 43 страны и Евросоюз.

Реестр убытков от войны с Россией должен заработать уже в начале следующего года, а его основным источником наполнения должны стать замороженные Западом российские активы.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, на прошлой неделе были избраны семь членов Совета реестра убытков. Это часть компенсационного механизма, который будет состоять из трех компонентов:

Реестр, где будут зафиксированы причиненные убытки;

Комиссия по рассмотрению претензий о компенсации;

Компенсационный фонд, из которого будут происходить выплаты.

"Главным ресурсом для украинского восстановления должна стать конфискация замороженных на Западе российских активов. Работаем над тем, чтобы принцип "Россия заплатит" воплотился в жизнь уже в следующем году", - сказал премьер.

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По его словам, наполняться фонд должен за счет конфискованных российских активов - около 300 млрд евро суверенных активов и еще 28 млрд евро частных, которые хранятся в ЕС и других развитых странах.

"Сегодня в создании реестра убытков принимают участие 43 страны и Евросоюз. Вскоре будут утверждены правила и процедуры его работы. Ожидаем, что уже в первом квартале следующего года он начнет действовать", - сказал Шмыгаль.

Замороженные активы РФ - что известно

Страны Запада заморозили суверенные активы России на сумму 300 миллиардов долларов. Ряд политиков призвали передать эти деньги Украине, однако другие заинтересованные стороны, включая Европейский центральный банк, высказывали опасения относительно законности такого шага и его последствий.

В октябре лидеры ЕС одобрили план использования миллиардов евро прибылей, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине. По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас партнеры работают над предложением сосредоточиться на так называемых сверхприбылях, и идея заключается в их объединении и направлении через бюджет ЕС в Украину

В начале ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрил двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных активов России в пользу Украины.

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