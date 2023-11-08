Конфискованные средства аккумулируются в специальном фонде поддержки Украины, а в случае необходимости переходят к правительству США.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США большинством голосов одобрил двухпартийный и двухпалатный законопроект об использовании замороженных активов России в пользу Украины.

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации и другие суверенные активы Российской Федерации", - цитирует "Голос Америки"

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который и внес соответствующий документ на рассмотрение, пояснил, что этот законопроект требует от Белого дома передать Украине замороженные суверенные активы страны-агрессора.

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"Нам нужен план как можно более быстрой победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя в одиночку. Именно поэтому я внес на рассмотрение законопроект о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Настало время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала", – отметил Маккол.

Согласно документу, госсекретарь совместно с Агентством США по международному развитию в течение 180 дней после вступления в силу закона должны будут предоставить соответствующим комитетам Конгресса "оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи".

Как указывается, конфискованные средства аккумулируются в специальном фонде поддержки Украины, а "в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят к правительству Соединенных Штатов".

Маккол отмечает, что его законопроект также делает невозможным возвращение этих активов в страну-агрессорку, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Замороженные активы РФ - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, западные партнеры Украины заморозили суверенные активы России на сумму 300 миллиардов долларов.

В Сенат США внесли закон, который позволит конфисковать и передать Украине суверенные активы России для долгосрочного восстановления.

В октябре Европейский Союз и США подтвердили свои планы передать Украине доходы от активов России, которые были заморожены из-за ее агрессивных действий.

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