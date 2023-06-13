США вместе с партнерами разработают механизм репараций для Украины.

США и союзники заморозили российские активы и они должны остаться замороженными до того времени, пока РФ не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

Об этом заявила министр финансов США Дженет Йеллен, передает Голос Америки. Комментируя тему создания международного механизма репараций для Украины, Йеллен подчеркнула важность сотрудничества с союзниками, поскольку "большинство активов России не находятся в США".

"С начала российской агрессии мы... работаем вместе с нашими союзниками. Вместе мы иммобилизовали около $300 млрд резервов", - уточнила Йеллен.

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Кроме того, она отметила, что США вместе с партнерами обеспечивают, чтобы эти активы оставались иммобилизованными "до разрешения конфликта и до того, как Россия оплатит ущерб, который она нанесла".

Репарации России

За время войны Россия нанесла Украине многомиллиардный ущерб. По приблизительным подсчетам он составил более чем $140 млрд.

В конце мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что россиянам не удастся избежать выплаты репараций Украине.

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