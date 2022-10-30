По его словам, Украина готова к такому сценарию, но цель наемников совсем другая.

В непризнанное Приднестровье действительно могли стянуть "вагнеровцев" через территорию Румынии. Но они представляют большую угрозу для Молдовы, чем для Украины.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможное наступление наемников на Одесскую область.

По его словам, Украина полностью готова к вероятным атакам со стороны Приднестровья. Впрочем, по состоянию на сейчас они маловероятны.

"Там (в Приднестровье - УНИАН) начались митинги на фоне повышения тарифов. Вполне возможно, что туда перебросили работников ФСБ, вероятно и наемников ЧВК "Вагнера", для того, чтобы осуществлять огневую поддержку действий провокаторов. Это все направлено против Молдовы. Это ни в коем случае не направлено против Украины. У нас достаточно войск, у нас укреплены границы с Молдовой, в частности с Приднестровьем", - отметил Жданов.

Эксперт напомнил, что оккупанты не ушли со стороны Приднестровья, когда была угроза высадки десанта. По его словам, россияне могли атаковать из Приднестровья, если основная группировка российских войск досталось бы до Одессы.

Жданов добавил, что в ПМР находится до 3 тысяч военных, но кадровых российских военных очень мало.

Участие Приднестровья в войне против Украины

27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать беспокойство, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

Вместе с тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

14 июля 2022 года начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

После объявления мобилизации в России населения Приднестровья отказывалось подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" — массовое дезертирство.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

После этого в Приднестровье заявили о намерение присоединиться к России.

Вас также могут заинтересовать новости: