Наталья Гуменюк отметила, что сейчас границы защищены надежно, уплотнение обороны произошло уже давно.

Вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

На вопрос ведущего, насколько сохраняется риск возможной атаки из Приднестровья, Гуменюк ответила, что периодически возникают ситуации с движением вооружения и подразделений, но это имитация для отвлечения внимания.

"Там периодически возникают такие ситуации, когда имитируется определенная активная деятельность, какое-то движение вооружения, подразделений, но это сугубо имитация для того, чтобы переключить внимание военного командования юга на ту сторону, чтобы отвлечь от фронта там, где мы продвигаемся", — рассказала она.

Она подчеркнула, что границы защищены надежно, уплотнение обороны произошло уже давно и оно функционально.

"То есть такой прорыв, который они нам анонсируют, просто невозможен, но мы готовы ко всему", — добавила Гуменюк.

Как ранее сообщал УНИАН, 27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

С тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

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