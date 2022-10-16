Обстановка в Одесском регионе стабильно контролируемая.

Со стороны непризнанного Приднестровья, которое граничит с Одесской областью, пока нет признаков формирования наступательных группировок врага.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку.

"Обстановка в Одесском регионе стабильно контролируемая. Части и подразделения Сил обороны юга выполняют поставленные боевые задачи. Признаков формирования наступательных группировок со стороны непризнанной Приднестровской Молдавской республики не обнаружено. Перемещений подразделений не зафиксировано", - сказал Назаров.

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Участие Приднестровья в войне против Украины

27 июня президент Молдовы Майя Санду заявила, что сейчас не видит неизбежных угроз для Украины со стороны Приднестровья, где находятся российские войска.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы сдерживать Приднестровье от создания угрозы для мира и безопасности Украины. По словам Санду, компетентные органы Молдовы следят за ситуацией и если что-то будет вызывать обеспокоенность, это будет обсуждаться и будут приниматься меры, а также об этом будет доноситься информация в Киев.

Вместе с тем украинская разведка сообщила, что в так называемой "ПМР" мужчин агитируют подписывать контракты с Вооруженными силами России. На предприятиях проводятся специальные собрания, а в центрах занятости безработным в первую очередь предлагают вступать в ряды ВС РФ.

14 июля 2022 года начальница объединенного координационного центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о том, что вся деятельность подразделений Приднестровья на границе - имитация для отвлечения внимания.

После объявления мобилизации в России населения Приднестровья отказывается подписывать контракты с армией РФ, а в "оперативной группе войск" — массовое дезертирство.

Ранее Министерство иностранных дел Молдовы не разрешило въезд на территорию своей страны российским военным. Речь идет об оперативной группе, базирующейся в Приднестровье.

После этого в Приднестровье заявили о намерении присоединиться к России.

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